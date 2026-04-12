Durante la trasferta a Bergamo, i tifosi della Juventus hanno dedicato un omaggio a Spalletti, tecnico della squadra bianconera, con un gesto che ha attirato l’attenzione tra il pubblico presente. La Curva Sud Juve si è mostrata protagonista di questa celebrazione, rivolta al tecnico durante la partita. Nessun altro dettaglio sulla natura dell’omaggio o sul momento preciso dell’evento.

di Francesco Spagnolo Curva Sud Juve, Spalletti è stato omaggiato dai tifosi bianconeri durante la trasferta di Bergamo. Ecco cosa è successo. Il clima attorno al mondo bianconero si scalda, non solo per i risultati sul campo, ma per un legame ritrovato tra la guida tecnica e il cuore pulsante del tifo. Durante l’accesa sfida tra Atalanta e Juventus, gli occhi di molti erano puntati sul settore ospiti della New Balance Arena, dove la Curva Sud della Juve ha dato prova di una compattezza e di un attaccamento ai colori davvero d’altri tempi. In un momento storico in cui il calcio sembra allontanarsi dalle bandiere, i sostenitori hanno scelto di ribadire la propria identità.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Curva Sud Juve, l’omaggio a Spalletti durante la trasferta di Bergamo: i tifosi bianconeri celebrano il tecnico della Vecchia Signora

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