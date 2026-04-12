Curiosità tanti cittadini incantanti dalla voce di un cantante di strada sul Corso
Sul Corso Vittorio Emanuele, un cantante di strada ha attirato l’attenzione dei passanti con la sua voce. Un video che lo riprende è stato pubblicato sulla pagina Facebook “Salerno da vivere - la città che guarda al futuro”, raccogliendo numerosi commenti di cittadini affascinati dalla performance. L’artista, di nome Abraham Kanneh, ha suscitato curiosità tra chi ha assistito alla sua esibizione.
Un talentuoso artista di strada ha conquistato i cittadini, oggi, sul Corso Vittorio Emanuele. A condividere sui social il video del cantante, Abraham Kanneh, la pagina Facebook “Salerno da vivere - la città che guarda al futuro”. Innumerevoli i like e le condivisioni per l'artista straniero che.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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