Cumuli di rifiuti bruciati in un terreno a Borgetto intervengono i carabinieri | due arresti

A Borgetto, i carabinieri della stazione di Partinico sono intervenuti dopo aver trovato cumuli di rifiuti bruciati su un terreno. Durante il controllo, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 23 anni e un altro di 46 anni, entrambi conosciuti alle forze dell’ordine. L’accusa nei loro confronti riguarda la combustione illecita di rifiuti.

Con l'accusa di combustione illecita di rifiuti, i carabinieri della stazione di Partinico hanno arrestato in flagranza di reato un 23 enne e un 46enne, già noti alle forze dell'ordine. L’intervento è stato effettuato a Borgetto, all'interno di un terreno privato (trasformato in discarica), dove.🔗 Leggi su Palermotoday.it Scempio in via Monteoliveto: cumuli di rifiuti bruciati sul marciapiede da tre giorniDegrado nella centralissima via Monteoliveto per la presenza di cumuli di rifiuti bruciati sul marciapiede sempre più alti, che fanno tornare alla... Rifiuti pericolosi bruciati in un terreno a Fabrica di Roma, denunciati marito e moglieFermati e denunciati mentre bruciano indumenti, scarpe, borse, plastica e bombolette spray.