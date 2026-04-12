Cuesta | Oggi abbiamo avuto molta concentrazione l’obiettivo però è tenere di più il pallone

Dopo la partita tra Parma e Napoli, terminata 1-1, il tecnico del Parma ha commentato l’andamento della gara durante un collegamento su Dazn. Ha detto che i suoi giocatori sono stati molto concentrati, ma ha anche sottolineato l’obiettivo di mantenere il possesso del pallone per più tempo durante le prossime occasioni. La partita ha visto i gol di Strefezza e McTominay.

Carlos Cuesta, tecnico del Parma, è intervenuto a Dazn nel post-gara di Parma-Napoli. La gara è terminata con un pareggio (1-1) con gol di Strefezza e poi di McTominay. Di seguito il suo intervento integrale. Cuesta: “Grazie ai tifosi arrivavamo prima su ogni pallone”. “Mi viene in mente di dire grazie ai ragazzi per tutto il lavoro che mettono in campo, grazie ai tifosi che oggi ci hanno sostenuto tanto, abbiamo corso un metro in più per loro e arrivavamo per loro un secondo prima sul pallone. Questo ha creato vera difficoltà al Napoli. Anzi, volevamo regalare loro una vittoria ma ci prendiamo questo punto. Questo gruppo ha una mentalità che va oltre la classifica, rappresentiamo con onore il Parma al di là di dove siamo, dobbiamo lavorare ancora ma è un privilegio essere qui”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Cuesta: “Oggi abbiamo avuto molta concentrazione, l’obiettivo però è tenere di più il pallone” Leggi anche: “Erano 12,5 ore di meditazione al giorno, non ho resistito. Non riuscivo più a tenere la concentrazione”: Achille Costacurta ha abbandonato il ritiro spirituale in India Rapina El Aynaoui, il calciatore rompe il silenzio: «Abbiamo avuto molta paura». Parla anche la madre: «Uno di loro mi ha puntato la pistola la gola!». La ricostruzioneIlic Torino, missione rilancio con D’Aversa: c’entra anche il mercato! Roma, Celik stringe i denti: vuole esserci a tutti i costi col Bologna! Novità...