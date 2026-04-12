Cuba sì Yankee no | a Roma sfilano in migliaia per l’isola

A Roma, migliaia di persone si sono radunate intorno al Colosseo in una manifestazione pacifica. La piazza si è riempita progressivamente, formando un corteo che ha attraversato la zona centrale della città. Durante l’evento sono stati esposti cartelli e slogan in diverse lingue, tra cui alcuni che esprimevano solidarietà con Cuba e critiche verso la presenza militare statunitense nell’isola. La manifestazione si è svolta senza incidenti.

Il corteo Il primo corteo nazionale contro l’embargo dagli anni ’90: «Ora è il periodo più duro». In testa anche le associazioni palestinesi: «Il ricatto è lo stesso fatto a Gaza» Il corteo Il primo corteo nazionale contro l’embargo dagli anni ’90: «Ora è il periodo più duro». In testa anche le associazioni palestinesi: «Il ricatto è lo stesso fatto a Gaza» Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Cuba sì, Yankee no»: a Roma sfilano in migliaia per l’isola Cuba, in migliaia a Roma in marcia per solidarietà al popolo cubanoManifestazione nazionale a Roma in solidarietà del popolo di Cuba per le difficili condizioni in cui versa in questo momento l’isola a causa del... Cuba, in migliaia in piazza a Roma in solidarietà con il popolo cubanoManifestazione nazionale a Roma in solidarietà con il popolo cubano per le difficili condizioni in cui versa in questo momento l’isola a causa del...