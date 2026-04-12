Cuba il pugilato che salva i giovani | il film arriva in Italia

Un nuovo documentario sul pugilato in Cuba arriverà nelle sale italiane il 14 aprile, con la prima proiezione prevista presso la Sala Truffaut di Modena. Il film, intitolato A tu lado, è diretto da Cristiano Regina e si concentra sulla relazione tra i giovani e lo sport nelle comunità dell’isola caraibica. La pellicola si concentrerà sulle storie di alcuni ragazzi coinvolti nel pugilato e sul ruolo che questa disciplina svolge nella loro vita quotidiana.

Il documentario A tu lado, diretto da Cristiano Regina, approderà nelle sale italiane a partire dal 14 aprile con la prima tappa fissata presso la Sala Truffaut di Modena. L’opera, prodotta e distribuita da Articolture in collaborazione con la Spagna e Cuba, racconta la realtà del Gimnasio de Boxeo Centro Habana, una palestra sociale nata dalla visione dell’ex pugile italiano Samuel Fabbri per offrire ai giovani un percorso di crescita lontano dalle strade. Un itinerario cinematografico tra le città italiane. Il tour di distribuzione prevede una serie di appuntamenti in diverse località del territorio nazionale. Dopo l’esordio a Modena il 14 aprile, il film raggiungerà Cesena il 15 aprile presso il cinema Eliseo, dove sarà presente la cantautrice cubana Esney Morales.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cuba, il pugilato che salva i giovani: il film arriva in Italia Giustizia: il voto che salva l’economia e ferma la fuga dei giovaniLa convenzione di Fratelli d’Italia ad Agrigento ha posto al centro del dibattito la consultazione referendaria sulla giustizia, con un appello alla... "Librokilo", arriva a Verona il mercatino che salva i libri dal maceroLibrokilo finalmente arriva a Verona con una vastissima selezione di libri salvati dal macero.