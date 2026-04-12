Cuba il popolo stremato e la guerra latente di Trump che interroga l’Europa

Da oltre una settimana ci troviamo a Guanabo, una comunità sulla costa a circa 25 chilometri dall’Avana e a un’ora dall’aeroporto internazionale Josè Martì, raggiunta con un volo diretto da Milano Malpensa di circa dieci ore. La zona è nota per le sue spiagge e per la presenza di una popolazione che vive con difficoltà. La situazione politica e sociale del Paese si fa sempre più complessa, mentre le tensioni internazionali si riflettono anche sul territorio locale.

Da oltre una settimana siamo arrivati a Guanabo, una bella comunità che si trova sul mare a 25 chilometri ad est dall’Avana, a un’ora dall’aeroporto internazionale Josè Martì, giunti con un volo diretto da Milano Malpensa dopo circa 10 ore di volo. Con ben 4 valigie al seguito, tre delle quali con materiale medico sanitario per il Policlinico Mario Munez di Guanabo e indumenti per la comunità dei ragazzie sin amparo familiar, con situazioni familiari difficili, con la quale da anni abbiamo un contatto particolare. Attrezzati a puntino con pile, lampade e batterie ricaricabili, a conoscenza delle drammatiche condizioni arbitrariamente imposte dalle misure di Trump oltre il blocco economico e del petrolio, ha causato una crisi energetica che paralizza l’intero Paese, indotto a un pesante e diffuso razionamento energetico.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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