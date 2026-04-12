Crollo colposo assolti i professionisti | L' edificio era ancora in piedi
In una vicenda giudiziaria riguardante il crollo di un edificio, i professionisti coinvolti sono stati assolti. La motivazione principale è che l’edificio, al momento del crollo, si trovava ancora in piedi. L’accusa contestava il reato di crollo colposo, che si configura quando un edificio crolla. Tuttavia, la presenza di una struttura ancora in piedi ha portato alla decisione di assolvere gli imputati.
L’accusa di crollo colposo, di un edificio o una struttura, si basa sulla realtà: per avere il reato deve esserci un crollo. Non basta un pilastro danneggiato, né una serie di dissesti, per configurare il reato di crollo colposo di una costruzione. È quanto stabilito dal Tribunale di Spoleto, che.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Disperso dopo il crollo del ponte: si indaga per omicidio colposo, si cerca ancora Domenico RacanatiSi indaga per crollo colposo e omicidio colposo in merito alla scomparsa di Domenico Racanati, l'uomo di 53 anni di Bisceglie scomparso da giovedì 2...
Leggi anche: Adelfia: crollo di un edificio. Ricerca tra le macerie All'origine forse l'esplosione di una bombola. Niscemi: crollata palazzina di tre piani che era in bilico sulla frana