Crollo colposo assolti i professionisti | L' edificio era ancora in piedi

In una vicenda giudiziaria riguardante il crollo di un edificio, i professionisti coinvolti sono stati assolti. La motivazione principale è che l’edificio, al momento del crollo, si trovava ancora in piedi. L’accusa contestava il reato di crollo colposo, che si configura quando un edificio crolla. Tuttavia, la presenza di una struttura ancora in piedi ha portato alla decisione di assolvere gli imputati.