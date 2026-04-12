Cristina Romeo Noi sfiliamo Manifestare la Liberazione di Genova
In occasione delle celebrazioni per la Liberazione dal nazifascismo, si tiene una mostra dedicata a Cristina Romeo, organizzata dalla Casa del Mutilato e dallo Studio Fotografico Daruma. L'evento si svolge a Genova e vede l'esposizione di fotografie e opere che raccontano momenti significativi di quel periodo storico. La manifestazione vuole rendere omaggio alla memoria e alla storia di quegli anni, attraverso immagini e testimonianze visive.
In occasione delle celebrazioni per la Liberazione dal nazifascismo, Casa del Mutilato e lo Studio Fotografico Daruma presentano “”, il primo appuntamento di fotografia prodotto dalla Fondazione a seguito dell’apertura al pubblico.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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