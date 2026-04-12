Crisi della riscossione nei Comuni | Caserta tra i casi più critici di tutto il Sud Italia
La crisi della riscossione sta coinvolgendo numerosi enti locali nel Sud Italia, con il Comune di Caserta tra i più colpiti. La difficoltà nel recupero delle entrate si riflette su vari servizi pubblici e sulla gestione finanziaria, evidenziando una situazione di particolare criticità. La problematica viene evidenziata da dati ufficiali che mostrano un calo consistente delle entrate tributarie e dei pagamenti da parte dei cittadini.
La situazione del Comune di Caserta si inserisce in modo emblematico nella più ampia crisi della riscossione che sta interessando numerosi enti locali, in particolare nel Mezzogiorno. Insieme a Reggio Calabria, il capoluogo casertano presenta una delle situazioni più critiche: la componente più.🔗 Leggi su Casertanews.it
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