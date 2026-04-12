Crisi della riscossione nei Comuni | Caserta tra i casi più critici di tutto il Sud Italia

La crisi della riscossione sta coinvolgendo numerosi enti locali nel Sud Italia, con il Comune di Caserta tra i più colpiti. La difficoltà nel recupero delle entrate si riflette su vari servizi pubblici e sulla gestione finanziaria, evidenziando una situazione di particolare criticità. La problematica viene evidenziata da dati ufficiali che mostrano un calo consistente delle entrate tributarie e dei pagamenti da parte dei cittadini.