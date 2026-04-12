A causa delle difficoltà nell’approvvigionamento dei carburanti a livello globale, si prevede che questa estate sarà caratterizzata da un aumento del turismo interno. Le restrizioni e le incertezze sull’approvvigionamento di carburanti incidono sulle scelte di viaggio di molte persone, portando a una maggiore attenzione verso le mete nazionali. La situazione potrebbe quindi modificare i consueti flussi turistici, privilegiando destinazioni vicino a casa.

Con le criticità globali negli approvvigionamenti dei carburanti «andiamo incontro a una stagione dove probabilmente prevarrà il turismo domestico. Ma la situazione è in evoluzione e la stiamo monitorando con continuità.Tutto il governo è ora concentrato su questa emergenza mondiale e sono certo che questa crisi venga fronteggiata nel migliore dei modi». Lo ha detto il neo-ministro del Turismo Gianmarco Mazzi a Veronafiere, a margine dell’inaugurazione di Vinitaly. Per quanto riguarda il vino, Mazzi ha detto: «sicuramente io credo nell’enoturismo, un valido contributo ad un comparto che è un pilastro dell’economia italiana perché vale il 13% del Pil e ha un impatto economico di 240 miliardi di euro.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Crisi carburanti, Mazzi: "Andiamo incontro ad una stagione di turismo domestico"

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