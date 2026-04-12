Crisi carburante | l’Australia lancia il piano per risparmiare benzina

L’Australia ha annunciato un piano di contenimento dei consumi di carburante, che entrerà in vigore da lunedì, per affrontare un possibile rallentamento nelle forniture energetiche. La misura mira a ridurre i consumi di benzina e gestire eventuali interruzioni nella distribuzione. La decisione si inserisce in un quadro di attenzione alle scorte di energia e alla stabilità del settore.

L'Australia si prepara a gestire un possibile rallentamento nei rifornimenti energetici attraverso una strategia di contenimento dei consumi che partirà ufficialmente lunedì. Il governo australiano ha infatti pianificato l'avvio di una massiccia campagna informativa, distribuita su canali televisivi e digitali, per spingere la popolazione a ridurre l'uso di carburante a causa della crisi globale innescata dal conflitto tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. La nuova iniziativa, intitolata Ever .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crisi carburante: l’Australia lancia il piano per risparmiare benzina Diesel alle stelle in Australia: piano d’emergenza per il carburanteIl governo australiano ha attivato misure d’emergenza per diversificare le fonti di approvvigionamento di carburante, puntando a nuovi fornitori tra... Leggi anche: Bonus carburante al posto del taglio delle accise per abbattere il costo di benzina e diesel, il piano Meloni