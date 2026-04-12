Crippa ha vinto la Maratona di Parigi! Sfiorato un record incredibile

Una soddisfazione per l’Italia arriva da Parigi, dove Yeman Crippa ha conquistato la vittoria alla maratona. La gara si è conclusa con un risultato che sfiora un record importante, confermando la sua eccellente performance durante l’intera corsa. La competizione ha visto molti atleti partecipare, ma è stato Crippa a prevalere con il miglior tempo. La vittoria rappresenta un risultato di rilievo per l’atleta e per il movimento sportivo italiano.

Una bella soddisfazione per l’Italia arriva direttamente da Parigi: Yeman Crippa ha vinto la Maratona che si è tenuta nella Capitale francese Yeman Crippa ha vinto la Maratona di Parigi 2026! Una grande giornata per l’Italia che riesce a dominare in terra francese e mettendo a segno un tempo straordinario. Crippa ha completato i 42,195 km nella capitale con il tempo 2h05:18. Si tratta di una giornata da grande assoluto per Crippa, che è tornato a essere il secondo italiano di sempre sulla distanza. Resta al primo posto storico Iliass Aouani, che aveva bloccato il crono a 2h04:26 di primato nazionale, poche settimane fa a Tokyo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it Atletica, trionfo di Crippa alla maratona di Parigi: primo posto e record personaleParigi, 12 aprile 2026 – A trent’anni Yeman Crippa ha trovato il suo feeling definitivo con la maratona. Yeman Crippa punta in alto nella Maratona di Parigi dopo il record nella mezza. Pietro Riva a RotterdamDomenica 12 aprile si preannuncia una giornata estremamente interessante per gli appassionati di atletica leggera e per tanti runners italiani e...