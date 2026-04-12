Cremona terrore al parco | due pitbull liberi e un uomo che sfida

A Cremona, domenica 12 aprile 2026, la visita a un parco cittadino si è trasformata in un momento di paura quando due pitbull sono stati trovati liberi senza guinzaglio all’interno di un’area molto frequentata da famiglie con bambini. Un uomo presente sul posto ha tentato di bloccare gli animali, provocando un confronto che ha attirato l’attenzione di altri presenti. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i visitatori e le autorità sono intervenute per gestire l’incidente.

Un pomeriggio di tensione si è consumato a Cremona, domenica 12 aprile 2026, quando la tranquillità di un parco cittadino è stata interrotta dalla presenza di due pitbull lasciati liberi senza guinzaglio in un’area frequentata da numerose famiglie con bambini. Il proprietario, un uomo di 43 anni residente nel comune, ha reagito con estrema ostilità all’intervento delle forze dell’ordine, cercando addirittura di fuggire dopo aver insultato gli agenti che tentavano di gestire la situazione. Dall’inosservanza delle regole alla resistenza con le autorità. L’episodio ha richiesto l’immediata gestione delle Volanti della Questura, giunte sul posto per far rispettare le norme sulla sicurezza pubblica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cremona, terrore al parco: due pitbull liberi e un uomo che sfida Lascia liberi due pitbull tra i bimbi che giocano in un parco: invitato a utilizzare il guinzaglio aggredisce i poliziottiCremona, 12 aprile 2026 - Liberi tra i bambini: ha lasciato due pitbull senza guinzaglio all'interno di un parco di Cremona, nonostante vi fossero... Leggi anche: Terrore al parco a Lecco, ragazzino rapinato e picchiato per felpa e power bank: denunciati due 17enni