Cremona sfida il nuoto paralimpico | 116 atleti e campioni mondiali

A Cremona si svolge per la seconda volta il Campionato Regionale di nuoto paralimpico, un evento che coinvolge 116 atleti provenienti da diverse parti della Lombardia e del Veneto. La competizione si tiene nelle strutture della città e riunisce nuotatori di diversa provenienza, tra cui campioni mondiali del settore. La manifestazione si svolge nel rispetto delle norme sportive e di sicurezza previste per questo tipo di eventi.

Cremona ospita per la seconda volta nella sua storia il Campionato Regionale di nuoto paralimpico, un evento che vede protagonisti 116 atleti provenienti da tutta la Lombardia e da alcune zone del Veneto. La competizione si svolge presso la piscina comunale della città, un impianto che si è distinto per la capacità di accogliere perfettamente i nuotatori grazie alla sua struttura specifica e agli spazi generosi pensati per le diverse esigenze motorie. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra il Comitato Regionale della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico e l’A.S.D. Delfini Cremona Onlus, con il supporto istituzionale del Comune di Cremona, del Comitato Italiano Paralimpico della Lombardia e dell’Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo di Cremona.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cremona sfida il nuoto paralimpico: 116 atleti e campioni mondiali Cremona torna nel cuore del nuoto: 116 atleti per il regionale FINPDomenica prossima, la piscina olimpionica di Cremona diventerà il palcoscenico del Campionato regionale FINP Lombardia di nuoto paralimpico, un... Leggi anche: Nuoto, sfida a Riccione: 687 atleti in corsa per Parigi 2024