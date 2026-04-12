A Crema, un uomo ha riferito che tre persone avrebbero minacciato un ragazzo, accusandolo di essere una spia, con l’uso di coltelli. La famiglia della vittima esprime un dolore profondo, mantenendo una compostezza che fa riflettere, in un contesto in cui si cerca di fare chiarezza sui fatti accaduti in strada. La vicenda coinvolge diverse persone e si sta sviluppando sotto gli occhi delle autorità.

Crema (Cremona) – Dolore sconfinato ma anche compostezza difficilmente riscontrabile in chi ha avuto un figlio ammazzato in strada. Ayman Salama vuole raccontare cosa è successo la sera in cui ha perso il figlio Hamza. Con una convinzione: c’è qualcuno dietro al ragazzo che lo ha ucciso. “Lunedì erano le 22 quando sono arrivato a casa dal lavoro. Ho parcheggiato l’auto in via Brescia – racconta – e ho sentito una donna che gridava. Sono corso a vedere, attraversando i giardino di via Vittorio Veneto. Ho visto mio figlio Hamza circondato da tre ragazzi, due avevano i coltelli, uno glielo puntava alla gola. Uno è moldavo, due marocchini”. https:www.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crema, il padre del ragazzo ucciso: “Con i coltelli erano in tre. Gli dicevano: sei una spia”

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Ragazzo 20enne morto a Crema, ucciso a sprangate in strada a San Bernardino: identificato il presunto killerUn cittadino egiziano di 20 anni è morto a Crema dopo essere stato aggredito a sprangate e coltellate nel quartiere San Bernardino.