Costi energetici alle stelle | a rischio la tenuta del commercio locale

I continui aumenti dei costi dell’energia stanno creando difficoltà per il settore commerciale e dei servizi nella provincia di Padova. Le tensioni internazionali hanno determinato uno scenario in cui le spese energetiche risultano ancora molto alte, mettendo a rischio la stabilità delle attività locali. La situazione mette in evidenza come le problematiche legate al prezzo dell’energia possano influenzare il tessuto economico di un’area già fragile.

Lo choc energetico innescato dalle tensioni internazionali rischia di rallentare in modo significativo anche l’economia del Veneto e, in particolare, quella del territorio padovano, dove il tessuto del commercio e dei servizi continua a fare i conti con costi energetici ancora strutturalmente.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Costi energetici alle stelle: il timore di Livorno che mina la sopravvivenza delle piccole imprese localiA Livorno, il costo dell’energia sta mettendo a dura prova la sopravvivenza delle piccole e medie imprese del settore terziario. Costi energetici, "un peso insostenibile per le imprese del commercio, turismo, terziario, servizi e artigianato"“I costi dell’energia rappresentano oggi uno dei principali fattori di criticità per le imprese del commercio, del turismo, del terziario dei servizi... [MULTI SUB] The Outlaw's RedemptionFullFor Her, He Risked Everything to Clean His Dark Past##