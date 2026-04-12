Costi energetici alle stelle | a rischio la tenuta del commercio locale

L’aumento dei costi energetici sta creando difficoltà nel settore commerciale e dei servizi di alcune aree del Nord Italia. Le tensioni internazionali hanno contribuito a far salire i prezzi dell’energia, mettendo sotto pressione le attività locali. In particolare, il territorio padovano sta affrontando una situazione complicata, con le imprese che devono gestire costi più elevati rispetto al passato. La questione riguarda soprattutto le piccole e medie imprese che operano nel commercio e nei servizi.

Lo choc energetico innescato dalle tensioni internazionali rischia di rallentare in modo significativo anche l’economia del Veneto e, in particolare, quella del territorio padovano, dove il tessuto del commercio e dei servizi continua a fare i conti con costi energetici ancora strutturalmente.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Costi energetici alle stelle: il timore di Livorno che mina la sopravvivenza delle piccole imprese localiA Livorno, il costo dell’energia sta mettendo a dura prova la sopravvivenza delle piccole e medie imprese del settore terziario. [MULTI SUB] The Outlaw's RedemptionFullFor Her, He Risked Everything to Clean His Dark Past##