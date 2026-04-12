Alessandro Costacurta, ex calciatore del Milan, ha commentato la recente sconfitta dei rossoneri contro l'Udinese durante una trasmissione di Sky Sport. Ha osservato che la squadra è risultata poco lucida in campo e ha indicato alcuni aspetti che sarebbero mancati durante la partita. Le sue parole si concentrano sui dettagli della prestazione dei milanisti, senza entrare in analisi più approfondite o personali.

Cade ancora il Milan: dopo la sconfitta contro il Napoli di misura allo stadio 'Maradona', i rossoneri non reggono l'impatto dell'Udinese che a San Siro domina dal primo all'ultimo minuto rifilando alla squadra di Massimiliano Allegri un 3 a 0 secco. Nel post partita di Sky Sport ha parlato anche l'ex difensore rossonero Alessandro Costacurta. Ecco le sue parole. "Hanno preso troppi contropiede. C’è stata poco lettura delle situazioni preventive. Questo è mancato. Questa è una squadra solida, che oggi è sprofondata. L’ho vista poco lucida. È vero che hanno provato, soprattutto gli attaccanti, che si sono impegnati tanto per segnare, ma quando non hai rendimento e continuità succede questo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Costacurta sul Milan: “Ecco cosa è mancato. Squadra poco lucida”

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