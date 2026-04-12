Durante un collegamento con Sky Sport, un ex calciatore ha commentato la recente partita della Juventus contro l'Atalanta, sottolineando l'importanza della vittoria contro una squadra in buona forma. Ha anche parlato dell’allenatore avversario, affermando che la sua mano si vede nella prestazione della squadra. L’analisi si è concentrata sui dettagli della partita senza includere valutazioni personali o conclusioni.

di Francesco Spagnolo Costacurta ai microfoni di Sky Sport ha analizzato la prestazione della Juve in casa dell’Atalanta sottolineando alcuni dettagli. Il panorama calcistico italiano si infiamma dopo l’ultimo turno di campionato, e al centro del dibattito finisce la solida prestazione dei bianconeri. Analizzando il momento di forma della squadra, l’ex difensore e oggi opinionista Billy Costacurta ha voluto lanciare un segnale chiaro alle rivali scudetto. La riflessione di Costacurta parte dalla qualità dell’avversario affrontato, evidenziando la capacità della Juventus di soffrire e colpire nel momento giusto. Commentando la prova corale,...🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Costacurta promuove la Juve: «Vittoria importante contro una squadra che stava bene. Spalletti? La sua mano si vede»

"Vittoria importante, si vede che la squadra è in crescita"Non ha segnato, ma è stato il migliore del Castelfidardo domenica contro il Notaresco.

Zambrotta: "Juve, la mano di Spalletti si vede, ma manca ancora qualcosa. Yildiz? Ora non si "sieda"...""L'impressione, dopo le gestioni di Motta e Tudor, è che Spalletti abbia trovato la quadra nel gioco.