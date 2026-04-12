Il Costa Rica ha ricevuto il primo gruppo di 25 migranti espulsi dagli Stati Uniti, in conformità con un accordo firmato tra i due paesi a marzo. Questa operazione segna l’inizio di una cooperazione tra le nazioni per la gestione dei rimpatri e delle espulsioni di migranti. I migranti sono stati trasferiti in territorio costaricano, dove sono stati accolti dalle autorità locali.

(LaPresse) Il Costa Rica ha accolto il primo gruppo di 25 migranti espulsi dagli Stati Uniti in base a un protocollo d’intesa firmato dai due paesi a marzo. In base all’intesa, firmata dal presidente costaricano Rodrigo Chaves e dall’inviata speciale statunitense per le Americhe, Kristi Noem, il Costa Rica ha accettato di accogliere fino a 25 persone di varie nazionalità espulse dal territorio statunitense. Il primo gruppo comprende una donna albanese, una donna keniota, due uomini marocchini, due persone cinesi, tre uomini indiani e quattro persone camerunesi, otto persone provenienti dal Guatemala e quattro dall’Honduras. I migranti sono...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Costa Rica, l’arrivo del primo gruppo di migranti espulsi dagli Usa

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