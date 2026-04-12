Cosa sta succedendo in Libano perché la tregua con l’Iran non ferma le bombe e la strage di civili | Ancora crimini di guerra

In Libano, un'area devastata dal conflitto, si sono verificati oltre cento attacchi israeliani nel corso di due settimane di cessate il fuoco. Questi attacchi hanno provocato la morte di più di trecento civili e continuano a causare danni e sofferenza, nonostante la tregua con l’Iran. La situazione rimane critica, con operazioni militari che proseguono e una popolazione che affronta ancora violenze e perdite.

Il cessate il fuoco di due settimane rappresenta una tregua per l’Iran, ma non per il Libano. Oltre cento attacchi israeliani in tutto il Paese hanno ucciso più di trecento persone. I raid di Tel Aviv hanno reso impraticabili i ponti sul fiume Litani minacciando di isolare decine di migliaia di persone nel Libano meridionale, privandole dell’accesso agli aiuti umanitari, al cibo e all’assistenza sanitaria. (ANSA FOTO) – Notizie.com L’8 aprile, l’Esercito israeliano ha lanciato oltre cento attacchi in dieci minuti e simultaneamente in diverse aree del Libano, comprese zone densamente popolate di Beirut, uccidendo almeno trecento persone e ferendone oltre mille, secondo il Ministero della Salute libanese.🔗 Leggi su Notizie.com

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