Corti da sogni anteprima al Mariani Emozioni sul grande schermo

Al via la 27esima edizione del festival 'Corti da Sogni – Antonio Ricci', che si terrà fino al 18 aprile presso il cinema Mariani. La manifestazione presenta una selezione di cortometraggi provenienti da diversi paesi, con anteprime e proiezioni dedicate a giovani registi e autori emergenti. L'evento prevede anche incontri e momenti di confronto con i partecipanti, offrendo un'occasione per scoprire nuove produzioni cinematografiche.

Si alza il sipario sulla 27esima edizione del festival ’Corti da Sogni – Antonio Ricci’ che si svolgerà da domani fino al 18 aprile. Domani doppio appuntamento al cinema Mariani, in via Ponte Marino a Ravenna, si comincia alle 18 con la proiezione dei corti premiati nei principali festival nazionali e internazionali. In programma ’La casa di tutti’ dei Manetti Bros, ambientato in un futuro distopico; ’Un figlio di Carmen Giardina’, intenso racconto intimo e sociale; ’Playing God’ (vincitore di oltre 80 premi in tutto il mondo) di Matteo Burani, riflessione sul potere e sulle scelte morali; ’Marcello’ di Maurizio Lombardi, ritratto sospeso tra realtà e inquietudine; ’A domani’ di Emanuele Vicorito, storia di rabbia e riscatto generazionale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Corti da sogni, anteprima al Mariani. Emozioni sul grande schermo CinemaKids Varese: “La piccola Amelie” incanta famiglie al Nuovo, magia e sogni sul grande schermo a soli 5 euro.Domenica 15 febbraio, il Cinema Nuovo di Varese accoglierà un evento speciale per i più piccoli: la proiezione del film d’animazione “La piccola... Re Giorgio celebrato sul grande schermo e diretto da un premio Oscar: al via i lavori del film su ArmaniTAIC Funding LLC (The Andrea Iervolino Company) annuncia il regista e gli sceneggiatori del film biografico su Giorgio Armani Il… TAIC Funding LLC...