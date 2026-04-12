Corteo storico Il Giglio e la Palma | un viaggio nella storia di Santa Filomena
Sabato 23 maggio 2026, alle ore 18:00, si svolgerà a Mugnano del Cardinale un corteo storico intitolato “Il Giglio e la Palma: un viaggio nella storia di Santa Filomena”. L’evento, promosso da un parroco e dal Consiglio Pastorale, è stato patrocinato dall’amministrazione comunale. La manifestazione prevede una rievocazione in costume e un percorso attraverso i luoghi legati alla figura di Santa Filomena.
MUGNANO DEL CARDINALE (AV) – Si terrà sabato 23 maggio 2026, alle ore 18:00, a Mugnano del Cardinale il corteo storico “Il Giglio e la Palma: un viaggio nella storia di Santa Filomena”, iniziativa promossa da Don Giuseppe Autorino e dal Consiglio Pastorale, con il patrocinio del Comune.L’evento.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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