Nel prossimo incontro di campionato, il Napoli schiererà di nuovo il suo attaccante titolare, mentre il Parma dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori chiave. Inoltre, il tecnico del Parma sta valutando un ruolo diverso per uno dei suoi calciatori, ipotizzando l’utilizzo di un falso nove. Entrambe le squadre si preparano a sfidarsi senza alcuni elementi fondamentali, con il Napoli che torna a puntare sul suo attaccante principale e il Parma che affronta l’assenza di Pellegrino.

"> Il Napoli ritrova il suo centravanti, il Parma perde il suo. È questo uno dei temi centrali della sfida del Tardini. Come racconta il Corriere dello Sport, Carlos Cuesta sarà costretto a reinventare l’attacco senza Pellegrino, squalificato, mentre Conte può sorridere per il ritorno dal primo minuto di Rasmus Hojlund dopo lo stop influenzale. Il tecnico spagnolo è chiamato a scegliere una soluzione alternativa. «A me piace giocare con undici giocatori veri», ha scherzato Cuesta, come riportato dal Corriere dello Sport, lasciando aperte più opzioni: dall’utilizzo del giovane Elphege, finora poco impiegato, fino all’ipotesi del falso nove, con Ondrejka o Strefezza pronti ad adattarsi.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, Hojlund torna titolare. Parma senza Pellegrino, Cuesta studia il falso nove”

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