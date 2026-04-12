Corriere dello Sport | Napoli De Bruyne la chiave | con lui il 73% di vittorie

Kevin De Bruyne ha iniziato a giocare con il Napoli da questa stagione e ha già contribuito a ottenere il 73% delle vittorie della squadra in campionato. Secondo i dati raccolti, con lui in campo il club ha avuto risultati positivi in molte partite. La sua presenza sembra aver inciso sulle prestazioni complessive del team, che ha visto un miglioramento nelle performance offensive e difensive. La sua integrazione si sta rivelando determinante per gli esiti delle partite.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Kevin De Bruyne cambia il volto del Napoli. I numeri lo certificano, il campo lo conferma. Come racconta Fabio Mandarini, inviato a Parma per il Corriere dello Sport, il ritorno del belga ha coinciso con una nuova accelerazione della squadra di Conte, reduce da cinque vittorie consecutive in campionato, quattro delle quali proprio con KDB nuovamente protagonista dopo l’infortunio. I dati sono inequivocabili. Come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, con De Bruyne in campo il Napoli vince il 73,3% delle partite stagionali (11 su 15), mentre senza di lui la percentuale scende al 46% (13 su 28).🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, De Bruyne la chiave: con lui il 73% di vittorie” Corriere dello Sport: “Napoli, torna De Bruyne: Conte studia i Fab Four per il Milan”Corriere dello Sport: “Napoli, torna De Bruyne: Conte studia i Fab Four per il Milan”"> Il Napoli ritrova i suoi uomini e prepara la sfida decisiva... Leggi anche: Corriere dello Sport: “Kevin De Bruyne è tornato e ha cambiato il volto del Napoli”