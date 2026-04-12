Coreglia Antelminelli violento scontro tra auto | 4 feriti in notte

Nella serata di ieri a Coreglia Antelminelli si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due auto. Un veicolo, con tre persone a bordo, ha perso il controllo andando a sbattere violentemente contro un muretto, causando danni e feriti. La collisione ha coinvolto anche un secondo veicolo, con conseguenze che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi e il trasporto dei feriti in ospedale.

Un violento impatto contro un muretto ha coinvolto un’auto con tre occupanti nella serata di ieri, 11 aprile, nel comune di Coreglia Antelminelli, provocando la successiva collisione con un secondo veicolo. Il sinistro, avvenuto intorno alle ore 22:30, ha lasciato un bilancio di quattro persone ferite, tutte soccorse dai mezzi di emergenza per accertamenti medici. Dinamica del sinistro e gestione dei feriti. Le ricostruzioni preliminari indicano che il primo veicolo, che trasportava tre persone, è uscito dalla carreggiata finendo contro una struttura muraria. Poco dopo l’impatto, un’altra automobile, guidata da un solo conducente, ha perso la traiettoria stradale andando a collidere con il primo mezzo rimasto bloccato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Coreglia Antelminelli, violento scontro tra auto: 4 feriti in notte Leggi anche: Violento scontro tra un'auto e un furgone: due feriti Violento scontro tra due auto: feriti portati in ospedaleBrutto incidente nella mattinata di oggi, lunedì 9 marzo, lungo l’autostrada A21.