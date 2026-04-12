Corale | all' Agricantus le voci sommerse del duo Curù

Martedì 14 aprile alle 21, al Teatro Agricantus di Palermo, si terrà il concerto del duo Curù, formato dalle cantautrici Giana Guaiana e Bruna Perraro. Durante l’evento saranno eseguiti i brani del loro primo album di inediti intitolato “Corale – voci sommerse”. L’appuntamento promette un’esibizione intensa e appassionata, con il duo che porta in scena le proprie composizioni.