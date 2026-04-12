Coopstartup Romagna riparte la sfida per i cooperatori | premi da 15mila euro per ogni progetto

Da cesenatoday.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Coopstartup Romagna ha annunciato il ritorno della sua iniziativa dedicata ai cooperatori, offrendo premi di 15.000 euro per ogni progetto selezionato. Questa iniziativa, promossa da Legacoop Romagna e Coop Alleanza 3, ha già visto otto edizioni precedenti, durante le quali sono stati finanziati vari progetti di imprese cooperative. La fase di apertura delle candidature è stata comunicata nelle ultime settimane.

Nelle prime otto edizioni, Coopstartup Romagna — il bando per la nascita di imprese in forma cooperativa promosso da Legacoop Romagna, Coop Alleanza 3.0, Coopfond e Federcoop Romagna — ha investito oltre 300mila euro nei territori di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. In totale sono stati presentati.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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