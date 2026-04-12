Coopstartup Romagna riparte la sfida per i cooperatori | premi da 15mila euro per ogni progetto

Coopstartup Romagna ha annunciato il ritorno della sua iniziativa dedicata ai cooperatori, offrendo premi di 15.000 euro per ogni progetto selezionato. Questa iniziativa, promossa da Legacoop Romagna e Coop Alleanza 3, ha già visto otto edizioni precedenti, durante le quali sono stati finanziati vari progetti di imprese cooperative. La fase di apertura delle candidature è stata comunicata nelle ultime settimane.

Nelle prime otto edizioni, Coopstartup Romagna — il bando per la nascita di imprese in forma cooperativa promosso da Legacoop Romagna, Coop Alleanza 3.0, Coopfond e Federcoop Romagna — ha investito oltre 300mila euro nei territori di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. In totale sono stati presentati.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Già 28 imprese nate e 300mila euro investiti: torna la sfida di Coopstartup per i nuovi cooperatoriNelle prime otto edizioni, Coopstartup Romagna — il bando per la nascita di imprese in forma cooperativa promosso da Legacoop Romagna, Coop Alleanza... Da un'idea a una cooperativa: Coopstartup finanzia i nuovi progetti con 15mila euro a fondo perdutoNelle prime otto edizioni, Coopstartup Romagna — il bando per la nascita di imprese in forma cooperativa promosso da Legacoop Romagna, Coop Alleanza...