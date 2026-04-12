Oggi alle 15, il Napoli di Conte affronta il Parma al Tardini in una partita valida per mantenere il secondo posto in classifica. La squadra partenopea cerca di allungare sulla capolista Milan e di mettere pressione all’Inter, che si trova a breve distanza in classifica. La sfida rappresenta un’occasione per consolidare la posizione in classifica e avvicinarsi alle prime posizioni in vista delle prossime giornate di campionato.

Il Napoli di Conte affronta oggi alle 15 il Parma di Cuesta al Tardini. Partita fondamentale per blindare il secondo posto dopo la sconfitta casalinga del Milan, e mettere pressione all’Inter, impegnata stasera nella difficile trasferta di Como. Se scappa, si prende. Antonio insegue Conte e fa i calcoli sulle milanesi, gioca con i numeri e analizza le statistiche che oggi al Tardini, in occasione della sfida con il Parma in programma alle 15, potrebbero migliorare di pari passo con le ambizioni: rispetto a un anno fa questa partita non vale e non sarà decisiva per lo scudetto, e tantomeno per la salvezza, ma di argomenti interessanti da raccontare ce ne sono un bel po’ soprattutto dopo il crollo del Milan.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Contro il Parma per blindare il secondo posto e sognare la grande rimonta

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