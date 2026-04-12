Continassa Juve | giornata di riposo per i bianconeri dopo la bella vittoria di Bergamo

Dopo la vittoria a Bergamo, i giocatori della Juventus hanno ricevuto un giorno di riposo. La squadra si sta preparando per il prossimo impegno ufficiale, con aggiornamenti su infortuni, tempi di recupero e eventuali diffidati. La redazione di JuventusNews24 fornisce le ultime notizie dalla Continassa, aggiornando sui possibili cambiamenti nella formazione e sulle condizioni dei singoli calciatori.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Giornata di riposo per i bianconeri reduci dalla pesantissima vittoria contro l’Atalanta. Domenica allo Stadium arriverà il Bologna. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Adzic: problema alla caviglia. Rientro da valutare. Perin: nessuna lesione dopo il fastidio al polpaccio destro.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Continassa Juve: giornata di riposo per i bianconeri dopo la bella vittoria di Bergamo Continassa Juve: giornata di riposo per i bianconeriCalciomercato Juve, sfida a questa squadra per un portiere: Comolli pronto a ‘pescare’ il nuovo numero uno dalla Germania. Continassa Juve: bianconeri a riposo dopo il successo col BenficaCalciomercato Juve, sfida a questa squadra per un portiere: Comolli pronto a ‘pescare’ il nuovo numero uno dalla Germania.