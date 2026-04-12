Conte sull' ipotesi Nazionale | Non ho dato disponibilità di niente Le mie parole non vanno strumentalizzate

Dopo la partita tra Parma e Napoli, l’allenatore ha parlato ai giornalisti durante un’intervista radiofonica, chiarendo di non aver dato disponibilità riguardo a un possibile incarico con la Nazionale. Ha aggiunto che le sue parole non devono essere strumentalizzate e ha negato ogni coinvolgimento o accordo in corso, rifiutando di approfondire ulteriormente sulla questione.

Nel post partita di Parma-Napoli Antonio Conte, nel corso di un'intervista rilasciata alla trasmissione di Radio Rai “Domenica sport”, ha risposto anche a una domanda sul suo possibile ritorno in Nazionale, dopo le tante voci degli ultimi giorni. “Ho dato disponibilità ad allenare la Nazionale.🔗 Leggi su Napolitoday.it Conte puntualizza sulla Nazionale: «Non ho dato disponibilità a nulla. Mie parole strumentalizzate»di Redazione JuventusNews24Conte puntualizza sulla Nazionale: «Non ho dato disponibilità a nulla. Leggi anche: Conte: “La Nazionale? Non ho dato disponibilità di niente” Conte in Nazionale: De Laurentiis vuole la proroga della multiproprietà in cambio. #calcio #shorts