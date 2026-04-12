Durante il 72° minuto della partita tra Parma e Napoli, il punteggio è ancora fermo sull’1-1 al Tardini. In quel momento, gli allenatori delle due squadre si trovano sul bordo del campo a discutere tra loro. Conte propone di mettere in campo Mazzocchi, mentre Stellini risponde che Elmas ha più gol e si distingue nelle situazioni di stretta. La partita continua con le rispettive decisioni di formazione.

È il 72esimo di Parma-Napoli, al Tardini il risultato è bloccato sull’1-1. Conte e Stellini sono a colloquio, Riccardo Mancini (telecronista per la gara insieme alla seconda voce Dario Marcolin), chiede a Giovanni Barsotti – bordocampista – di raccontare il colloquio tra Conte e Stellini a bordocampo per comprendere chi sarà il prossimo a entrare nel Napoli dopo Alisson, Beukema e Giovane. Questo il suo mini-report: “Conte e Stellini sono a colloquio da tempo, sono indecisi. Conte vorrebbe inserire Mazzocchi, mentre Stellini gli ha detto di no: preferirebbe Elmas, che è più bravo nello stretto e ha più gol” Poi, alla fine, sono usciti sia Politano che De Bruyne e sono entrati sia Elmas che Mazzocchi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte-Stellini a Parma: “Mettiamo Mazzocchi!” – “No, Elmas ha più gol ed è migliore nello stretto”

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