Dopo il pareggio con il Parma nello stadio 'Tardini', l'allenatore del Napoli ha commentato la situazione del campionato, affermando che mancano sei partite alla fine e che la squadra continuerà a impegnarsi al massimo. Ha inoltre dichiarato che il sogno scudetto non è spento, sottolineando l'importanza di mantenere alta la concentrazione nelle prossime gare. La formazione partenopea si trova in una posizione di classifica che mantiene aperte le possibilità di vittoria finale.

Un weekend di Serie A piuttosto strano per alcune big italiane. Dopo il brutto risultato del Milan contro l'Udinese, che ha perso 4-0 in casa, anche il Napoli ha frenato. I partenopei di Antonio Conte non sono andati oltre l'1-1 contro il Parma di Cuesta al Tardini. Al termine del match, l'allenatore degli azzurri ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN sullo scudetto. Ecco, di seguito, le sue parole in merito. Le parole di Antonio Conte sulla Lotta Scudetto contro l'Inter dopo il pareggio col Parma di Cuesta: «Abbiamo provato a vincere. È un punto che muove la classifica, sappiamo che dobbiamo raggiungere la quota Champions.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Conte: “Sogno scudetto spento? Mancano sei partite. Continuiamo a dare il massimo”

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