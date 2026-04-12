Conte puntualizza sulla Nazionale | Non ho dato disponibilità a nulla Mie parole strumentalizzate

L'ex allenatore ha chiarito di non aver mai espresso disponibilità per ruoli legati alla Nazionale, respingendo le interpretazioni che ne sono state fatte. Ha dichiarato che le sue parole sono state strumentalizzate e ha precisato di non aver dato il suo assenso a nessuna proposta in tal senso. La sua posizione arriva dopo le voci circolate nelle ultime ore riguardo a un possibile coinvolgimento nel progetto della Nazionale.

. Così il tecnico del Napoli. Il futuro della panchina della Nazionale continua a gravitare attorno alla figura di Antonio Conte, ma il tecnico leccese ha deciso di tirare il freno a mano rispetto alle speculazioni degli ultimi giorni. Intervenendo ai microfoni di Rai Radio 1 dopo il pareggio ottenuto dal suo Napoli sul campo del Parma, l’allenatore ha voluto fare chiarezza su alcune sue precedenti dichiarazioni che avevano alimentato il dibattito mediatico. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata In precedenza, Conte aveva stuzzicato l’ambiente federale con una battuta delle sue: « Fossi il presidente FIGC mi prenderei in considerazione ».🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte puntualizza sulla Nazionale: «Non ho dato disponibilità a nulla. Mie parole strumentalizzate» Conte svela: «Italia? Non ho dato disponibilità a nulla. Ho un altro anno di contratto con il Napoli e poi…»Calciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian. Leggi anche: Conte: “La Nazionale? Non ho dato disponibilità di niente”