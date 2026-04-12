Dopo la partita tra Parma e Napoli, l’allenatore del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ha espresso insoddisfazione per l’atteggiamento mostrato dalla squadra durante l’incontro, ma ha anche ribadito la sua convinzione di poter ancora puntare allo Scudetto. Le sue parole sembrano voler trasmettere fiducia e determinazione, nonostante le recenti difficoltà.

Antonio Conte ha parlato ai microfoni Dazn al termine di Parma-Napoli. L’allenatore ha rimproverato i suoi per l’atteggiamento sbagliato, ma vuole credere ancora allo Scudetto. Conte rimprovera i suoi per l’atteggiamento. Nella sua intervista a Dazn, Conte è partito con un’analisi del gol del Parma, a suo dire l’unica vero aspetto che ha da rimproverare ai suoi: Non c’è da commentare niente, questo tipo di situazione le proviamo tanto. Poi magari nel momento si è più emotivi e non si fa la scelta giusta, ma sono cose in cui ci lavoriamo tanto. Dispiace, sapevamo che avremmo trovato una squadra in blocco bassissimo. L’ho detto ai ragazzi a fine partita, è quello che cambia: ci sono cose leggerissime fra chi vince e chi non vince.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte non molla, che messaggio sullo Scudetto: “Il sogno non si è spento, vi spiego perché”

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