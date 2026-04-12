Conte | La Nazionale? Non ho dato disponibilità di niente

Da ilnapolista.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine della partita contro il Parma, che si è conclusa con un pareggio per il Napoli, l'ex allenatore ha dichiarato di non aver mai offerto la propria disponibilità per un ruolo nella Nazionale. La sua comunicazione è arrivata poco dopo la conclusione della gara, senza lasciar spazio a fraintendimenti riguardo eventuali accordi o richieste precedenti. Nessun altro dettaglio è stato fornito in merito alle sue intenzioni o alle possibilità di un suo coinvolgimento con la squadra nazionale.

Conte a Radio Rai: "Strumentalizzate le mie parole, interpretatele bene. Ho un altro anno di contratto con il Napoli e poi parlerò a fine anno con il presidente" Ni Napoli 14032026 - campionato di calcio serie A Napoli-Lecce foto Nicola IanualeImage Sport nella foto: Antonio Conte “Non ho dato disponibilità di niente, ho un altro anno di contratto con il Napoli e poi parlerò a fine anno con il presidente. Interpretate bene le mie parole, perché se poi devono essere strumentalizzate allora poi significa che poi non parlo più”. Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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