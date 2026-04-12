Dopo la partita tra Parma e Napoli, l’allenatore del team partenopeo ha commentato l’inizio della gara, evidenziando come il gol subito dopo appena tre secondi abbia influenzato l’andamento dell’incontro. L’allenatore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn, concentrandosi sull’episodio che ha segnato il primo momento del match. La partita si è poi sviluppata con le rispettive azioni delle due squadre.

Parlando proprio di quella situazione iniziale, che poi cambia la partita, le chiedo un commento su quell’episodio.“Non c’è da commentare, è talmente evidente che non c’è da commentare niente. Di sicuro questo tipo di situazioni le proviamo e le riproviamo tante volte, poi ci sta la partita, ci sta il momento, ci sta tutto, e magari a volte si è un po’ più emotivi e non si fa la scelta giusta. Però sono cose su cui sicuramente ci lavoriamo e ci lavoreremo tanto. Ripeto, dispiace, dispiace perché sapevamo che avremmo trovato una squadra praticamente a blocco bassissimo negli ultimi 30 metri.” Quanto aveva preparato una gara del genere, contro una squadra così chiusa e fisica?“Avevamo visto pure che avevano messo un giocatore che di solito fa il braccetto a fare il quinto per inserire tre centrali strutturati.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte: “Gol subito dopo tre secondi, partita cambiata”

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