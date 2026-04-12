Conte | Dovremo avere pazienza e non scoprirci troppo per fare gol

L’allenatore del Napoli ha parlato prima della partita, sottolineando l’importanza di mantenere pazienza e di non rischiare troppo nel tentativo di segnare. Le sue parole sono arrivate in un momento di attesa prima del fischio di inizio, e si sono concentrate sulla strategia da adottare in campo. Non sono state fornite indicazioni tattiche specifiche, ma il messaggio principale riguarda la gestione della gara e la necessità di cautela.

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn prima del fischio d’inizio della sfida contro il Parma C’è un bel clima con tanti tifosi, com’è la testa? “La testa deve essere quella di sapere che abbiamo un obiettivo da conquistare che è quello della qualificazione Champions. Adesso siamo secondi ed è inevitabile che guardiamo anche avanti”. Sulla partita di oggi? “Bisognerà avere pazienza e qualità nel far girare la palla negli spazi chiusi. Ci siamo allenato molto sotto questo punto di vista. Al tempo stesso non dobbiamo perdere mai l’equilibrio perché a volte quando non trovi il gol sei portato ad andare...🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte: “Dovremo avere pazienza e non scoprirci troppo per fare gol” Genoa-Napoli, Conte: «Recuperiamo solo Rrahmani. Lukaku? Bisogna avere pazienza»Dopo la vittoria contro la Fiorentina, il Napoli cerca continuità al Ferraris contro il Genoa. Leggi anche: Marotta a DAZN: «Oggi dovremo avere forti motivazioni, non sarà una partita semplice. Lautaro Martinez? Bisogna avere cautela ma…»