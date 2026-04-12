Conte carica il Napoli lancia un messaggio all’Inter | le parole sul sogno Scudetto

Prima della partita tra Parma e Napoli, l’allenatore del club partenopeo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ha parlato della possibilità di lottare ancora per lo Scudetto, senza nascondere una certa ambizione. Tuttavia, ha anche sottolineato che la responsabilità di conquistare il titolo rimane nelle mani dell’Inter. Le sue parole hanno attirato l’attenzione sulla corsa al campionato italiano.

Antonio Conte ha parlato ai microfoni Dazn prima di Parma-Napoli. L’allenatore non ha nascosto del tutto l’ambizione del Napoli di poter inseguire ancora lo Scudetto, ma ribadendo come il destino resti nelle mani dell’Inter. Il messaggio Scudetto di Conte: “Guardiamo anche chi ci sta davanti”. Conte ha definito le ambizioni del Napoli nella sua intervista a Dazn, fra corsa Champions e sogno Scudetto: “La testa deve essere quella giusta, abbiamo un obiettivo da conquistare come la qualificazione in Champions. Adesso siamo al secondo posto e ci guardiamo indietro, ma anche chi ci sta davanti, sapendo che chi ci sta davanti dipende da sé stessa”.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Conte carica il Napoli lancia un messaggio all’Inter: le parole sul sogno Scudetto Napoli, sogno Scudetto ancora possibile? Conte lancia un messaggio alla squadra!Conte trasmette fiducia totale nella corsa al titolo: gli azzurri puntano a vincere tutte le partite rimaste per chiudere il campionato con più punti... Inter Torino, Chivu rimescola le carte e lancia la carica dei sei nuovi titolari per il sogno semifinaleCalciomercato Inter LIVE: missione di Ausilio in Francia, l’Arsenal piomba su Pio Esposito. CONTE DEMOLISCE MAROTTA DOPO NAPOLI - INTER! #conte #marotta #napoliinter