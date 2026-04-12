Conte blocca i rumors sulla Nazionale | Focus totale sul Napoli

Antonio Conte ha chiarito di essere completamente concentrato sul Napoli e di non avere alcun interesse a commentare voci o supposizioni sulla Nazionale italiana. Il tecnico ha ribadito che il suo obiettivo attuale è portare avanti il lavoro con il club partenopeo, rispettando il contratto in essere. Nessun accenno o riferimento è stato fatto a possibili future opportunità con la selezione azzurra.

Antonio Conte ha respinto con fermezza le interpretazioni errate riguardanti il suo possibile legame con la Nazionale italiana, ribadendo la priorità assoluta rivolta al Napoli e alla conclusione del proprio impegno contrattuale con il club partenopeo. Le dichiarazioni sono arrivate in risposta alle speculazioni che lo vedono come uno dei principali candidati per guidare gli Azzurri dopo l’addio di Gattuso, avvenuto a seguito della mancata qualificazione ai Mondiali del 2026. Il chiarimento dell’allenatore napoletano dopo le indiscrezioni sulla FIGC. Durante un intervento rilasciato a Rai Radio 1, il tecnico del Napoli ha espresso forte disappunto per il modo in cui le sue precedenti considerazioni fossero state riportate dai media.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Conte blocca i rumors sulla Nazionale: “Focus totale sul Napoli Napoli-Milan è anche Conte contro Allegri: rivalità totale e un caso … NazionaleChi vincerà il confronto diretto dello stadio 'Diego Armando Maradona', infatti, potrà provare ancora a contendere il campionato all'Inter di... Leggi anche: Repubblica: “Conte-Allegri, sfida totale: Napoli-Milan vale il secondo posto e la Nazionale”