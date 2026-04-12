Conte annuncia | Il sogno scudetto? Vedendo i numeri dell’Inter era un sogno ardito
L'allenatore del Napoli ha commentato il pareggio contro il Parma, sottolineando le difficoltà della partita. Ha anche fatto riferimento alla corsa scudetto, osservando che, considerando i dati dell'Inter, il sogno di vincere il campionato sembrava molto ambizioso. Le sue parole si sono concentrate sull’andamento della sfida e sulle sfide che il suo team deve affrontare nel proseguo della stagione.
di Lorenzo Vezzaro Conte analizza il pareggio del Napoli a Parma: le parole del tecnico azzurro sulla rincorsa ai nerazzurri e le difficoltà del match. Il pareggio per 1-1 rimediato sul campo del Parma rischia di sancire la fine definitiva delle speranze di rimonta del Napoli. La squadra azzurra non è riuscita ad andare oltre il pari contro la formazione emiliana, restando così a distanza di sicurezza dall’ Inter, che occupa stabilmente il primo posto in classifica. Attualmente, i nerazzurri guidano il campionato con 72 punti e hanno l’opportunità, nella sfida di questa sera in casa del Como, di allungare ulteriormente il passo. La distanza tra le due compagini è infatti di sei punti, ma con una gara ancora da disputare per la formazione di Cristian Chivu, il solco potrebbe farsi molto più profondo proprio a ridosso del traguardo finale.🔗 Leggi su Internews24.com
Napoli, Conte dopo il pareggio con il Parma: «Il sogno Scudetto è ardito ma non è spento. Mancano ancora sei partite da giocare»Napoli, Antonio Conte ha commentato così il pareggio avvenuto al Tardini contro il Parma.
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