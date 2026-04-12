L'allenatore del Napoli ha commentato il pareggio contro il Parma, sottolineando le difficoltà della partita. Ha anche fatto riferimento alla corsa scudetto, osservando che, considerando i dati dell'Inter, il sogno di vincere il campionato sembrava molto ambizioso. Le sue parole si sono concentrate sull’andamento della sfida e sulle sfide che il suo team deve affrontare nel proseguo della stagione.

di Lorenzo Vezzaro Conte analizza il pareggio del Napoli a Parma: le parole del tecnico azzurro sulla rincorsa ai nerazzurri e le difficoltà del match. Il pareggio per 1-1 rimediato sul campo del Parma rischia di sancire la fine definitiva delle speranze di rimonta del Napoli. La squadra azzurra non è riuscita ad andare oltre il pari contro la formazione emiliana, restando così a distanza di sicurezza dall’ Inter, che occupa stabilmente il primo posto in classifica. Attualmente, i nerazzurri guidano il campionato con 72 punti e hanno l’opportunità, nella sfida di questa sera in casa del Como, di allungare ulteriormente il passo. La distanza tra le due compagini è infatti di sei punti, ma con una gara ancora da disputare per la formazione di Cristian Chivu, il solco potrebbe farsi molto più profondo proprio a ridosso del traguardo finale.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conte annuncia: «Il sogno scudetto? Vedendo i numeri dell’Inter era un sogno ardito»

Napoli, Conte dopo il pareggio con il Parma: «Il sogno Scudetto è ardito ma non è spento. Mancano ancora sei partite da giocare»Napoli, Antonio Conte ha commentato così il pareggio avvenuto al Tardini contro il Parma.

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