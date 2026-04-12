Conegliano piazza il primo tassello Vero Volley superata solo al tie-break

Nel primo incontro della finale scudetto, la squadra di Milano ha affrontato quella di Conegliano, arrivando a giocarsi la vittoria al tie-break. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra di casa, che ha così ottenuto il primo punto in questa serie. La sfida si è disputata davanti a un pubblico numeroso, con entrambe le formazioni che hanno dato vita a un incontro combattuto fino all'ultimo scambio.

VOLLEY Sconfitta al tie-break per la Numia Vero Volley Milano in gara-1 della finale scudetto contro la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. Al PalaVerde, a partire meglio sono le padrone di casa in un primo set in cui Joanna Wolosz, palla in mano, ha l’imbarazzo della scelta in attacco mentre Paola Egonu (nella foto Rubin LVF) dopo aver dominato la semifinale contro la Savino del Bene Scandicci di Ekaterina Antropova non va oltre un misero bottino di tre punti che fa suonare un campanello d’allarme. La stessa capitana della squadra del Consorzio, però, sale in cattedra nel secondo set firmando insieme ad un’altra delle tante ex, Khalia Lanier, un +6 che non basta da solo per pareggiare i conti: le pantere rimontano rimandando tutto ai vantaggi dove un muro di Francesca Bosio su Gabi vale l’1-1.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Conegliano piazza il primo tassello. Vero Volley superata solo al tie-break UniFortunato Volley superata al tie break da PozzuoliTempo di lettura: 2 minuti Prima sconfitta stagionale al Rampone per la UniFortunato Volley Benevento che cede al tie-break alla Pallavolo Pozzuoli... Volley A1 femminile playoff, la Igor ko in gara 1 con Conegliano al tie breakOltre due ore e mezza di battaglia per gara uno di semifinale della Igor Volley: le azzurre lottano a testa alta contro le campionesse d’Italia in...