Condannato per reati finanziari ex imprenditore in manette | deve scontare 5 anni
Nella mattinata di venerdì 10, i carabinieri di Bondeno hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Bologna nei confronti di un uomo di 50 anni, ex imprenditore edile già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, condannato per reati finanziari, deve scontare una pena di cinque anni di reclusione. La notizia si riferisce a un episodio relativo alla sua condanna e all’arresto successivo.
Nella mattinata di venerdì 10, i carabinieri di Bondeno hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Bologna nei confronti di un ex imprenditore edile, 50enne, già noto alle forze dell’ordine.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIl provvedimento.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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