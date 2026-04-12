Un ex consigliere regionale della Lombardia, nota per aver partecipato alle cosiddette

di Anna Giorgi MILANO Ex consigliera regionale della Lombardia, ma anche la "maestra" che "briffava le Olgettine" per le famose o famigerate "cene eleganti" di Arcore e, ancora prima, igienista dentale di Silvio Berlusconi. Travolta dal Rubygate e Rimborsopoli, Nicole Minetti, per anni protagonista delle cronache, perlopiù giudiziarie, e sparita dalle scene, social compresi, dopo la condanna definitiva della Cassazione al cumulo di pena di tre anni e undici mesi per peculato e favoreggiamento della prostituzione è stata "graziata" dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non sconterà, quindi, un solo giorno di carcere per cancellazione della pena prima della esecuzione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Condannata per il Rubygate. Minetti graziata dal Colle: "Gravi motivi umanitari"

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