Condannata per il Rubygate Minetti graziata dal Colle | Gravi motivi umanitari
Un ex consigliere regionale della Lombardia, nota per aver partecipato alle cosiddette
di Anna Giorgi MILANO Ex consigliera regionale della Lombardia, ma anche la "maestra" che "briffava le Olgettine" per le famose o famigerate "cene eleganti" di Arcore e, ancora prima, igienista dentale di Silvio Berlusconi. Travolta dal Rubygate e Rimborsopoli, Nicole Minetti, per anni protagonista delle cronache, perlopiù giudiziarie, e sparita dalle scene, social compresi, dopo la condanna definitiva della Cassazione al cumulo di pena di tre anni e undici mesi per peculato e favoreggiamento della prostituzione è stata "graziata" dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non sconterà, quindi, un solo giorno di carcere per cancellazione della pena prima della esecuzione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Nicole Minetti graziata dal presidente Mattarella. "Motivi umanitari"Nicole Minetti è stata graziata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: condannata in via definitiva a 1 anno e un mese per peculato e a...
«Nicole Minetti graziata da Mattarella per motivi umanitari», la rivelazione di Mi Manda Rai3. Il Quirinale: «Gravi condizioni di salute di un minore»Nicole Minetti, l’ex igienista dentale e Consigliera Regionale lombarda, condannata in via definitiva a 1 anno e un mese per peculato e a 2 anni e 10...