Concorso insegnanti di religione cattolica prove suppletive il 15 e 16 aprile

Il concorso per insegnanti di religione cattolica prevede lo svolgimento di prove scritte suppletive nei giorni 15 e 16 aprile 2026. Le prove si terranno rispettivamente per le sezioni di infanzia e primaria il primo giorno e per la scuola secondaria di primo e secondo grado il secondo giorno. L’organizzazione delle sessioni si concentra sulla fase operativa di questa fase del concorso.