Concorso insegnanti di religione cattolica prove suppletive il 15 e 16 aprile
Il concorso per insegnanti di religione cattolica prevede lo svolgimento di prove scritte suppletive nei giorni 15 e 16 aprile 2026. Le prove si terranno rispettivamente per le sezioni di infanzia e primaria il primo giorno e per la scuola secondaria di primo e secondo grado il secondo giorno. L’organizzazione delle sessioni si concentra sulla fase operativa di questa fase del concorso.
Entrano nella fase operativa le prove scritte suppletive del concorso per insegnanti di religione cattolica, in programma il 15 aprile 2026 per infanzia e primaria e il giorno successivo, 16 aprile, per la scuola secondaria di primo e secondo grado. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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