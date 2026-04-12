Con 2 gol subiti nella prima mezzora la Carrarese cade a Reggio Emilia

La Carrarese ha subito due gol nella prima mezzora durante la partita contro la Reggio Emilia, che si è conclusa con una sconfitta. La squadra toscana, comunque, si trova in una posizione di classifica che non preoccupa troppo, anche se non ha soddisfatto le aspettative dei tifosi presenti allo stadio del Tricolore. La sfida si è svolta nel pomeriggio di oggi, con i padroni di casa che hanno preso vantaggio già nei primi 30 minuti.

Reggio Emilia, 12 aprile 2026 – Sconfitta indolore o quasi per la Carrarese che rimane in acque più che tranquille in classifica anche se non ha assecondato la voglia di play off degli oltre mille suoi tifosi arrivati allo stadio del Tricolore. Calabro sceglie lo stesso undici che ha vinto il derby ma l’intensità e la pulizia tecnica nelle giocate non sono le stesse delle ultime uscite. L’avvio è incoraggiante con due tiri “murati” nel giro di un minuto all’8’: il primo di Zanon su assist di Parlanti, il secondo di Abiuso su cross basso di Zanon. Il “vento” del match, però, cambia presto. Al 10’ grande salvataggio di testa di Zanon che anticipa Bozhanaj.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Con 2 gol subiti nella prima mezzora la Carrarese cade a Reggio Emilia L'Umana Reyer cade con Reggio Emilia al Taliercio: finisce 79-81Stop a sorpresa per i lagunari dominati al rimbalzo e imbrigliati dal gioco degli emiliani. Milano cade a Udine, Reggio Emilia stende anche Brescia. Cremona e Trento inseguono i playoffDopo aver sconfitto la Virtus Bologna capolista, Reggio Emilia manda ko anche la Germani Brescia, seconda, espugnando il PalaLeonessa con autorità e...