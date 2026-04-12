Comprare negozi uffici e capannoni in Italia | immobili obsoleti in testa

Nel primo semestre del 2025, il mercato immobiliare dedicato alle imprese in Italia ha registrato un incremento nelle transazioni, coinvolgendo negozi, uffici e capannoni. Gli immobili più richiesti sono quelli considerati obsoleti o non più moderni, che rappresentano una quota significativa delle compravendite. La domanda si concentra soprattutto nelle aree urbane, anche se si nota una crescita anche nelle zone periferiche. I dati indicano una ripresa rispetto agli anni precedenti.

Il mercato degli immobili per l’impresa mostra segnali di crescita nel 2025, con un aumento delle compravendite in tutti i principali segmenti. È quanto emerge dai dati elaborati dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa su fonti dell’Agenzia delle Entrate. L’incremento riguarda comparti diversi, dai capannoni produttivi agli uffici, fino ai negozi e ai depositi. Si tratta di un andamento diffuso che segnala una ripresa dell’interesse sia da parte delle imprese sia degli investitori. I numeri del 2025 per uffici, capannoni e depositi. I depositi registrano una crescita significativa, passando da oltre 79 mila compravendite nel 2024 a più di 85 mila nel 2025.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Capannoni, negozi e uffici: cosa sta cambiando nel mercato degli immobili per le impreseNel capoluogo si notano trend analoghi dal centro storico alla piana industriale.

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