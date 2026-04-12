La Polizia locale di Falconara ha denunciato cinque persone coinvolte in truffe online legate alla vendita di macchinari usati, tra cui mini escavatori. Le indagini hanno rivelato che i soldi dei clienti finivano su carte prepagate all’estero, impedendo il recupero delle somme. Le denunce sono state fatte a piede libero, senza che siano stati arrestati o iscritti provvedimenti restrittivi.

Truffe online nella vendita di macchinari usati, cinque denunce a piede libero dopo un’indagine della Polizia locale di Falconara. L’inchiesta è iniziata a febbraio, in seguito alla segnalazione di un cittadino falconarese, interessato all’acquisto di un mini-escavatore pubblicizzato su Facebook a un prezzo conveniente (1.700 euro). Convinto dall’offerta, l’uomo aveva versato prima un acconto e poi un’ulteriore somma, per un totale di 1.220 euro. Dopo i pagamenti, però, del mezzo non si è più avuta notizia e i venditori sono risultati irreperibili. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Comando di Palazzo Bianchi, la truffa era stata...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Compra mini escavatore. I suoi soldi vanno a finire su prepagate all’estero

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