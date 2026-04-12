Compleanno Lippi la Juve fa gli auguri al suo ex tecnico | il messaggio – FOTO

Oggi si celebra il 78° compleanno di un ex allenatore molto noto, che ha avuto un ruolo importante nel calcio italiano. La società per cui ha lavorato in passato ha pubblicato sui social un messaggio di auguri dedicato a lui. La foto accompagnava le parole di congratulazioni rivolte all’allenatore, che ha diretto la squadra in diverse occasioni. La celebrazione ha ricevuto l’attenzione di molti tifosi e appassionati di calcio.

di Francesco Spagnolo Compleanno Lippi, l’ex tecnico della Juve compie 78 anni e i bianconeri hanno fatto gli auguri all’allenatore con un messaggio sui social. Il mondo del calcio si stringe oggi in un abbraccio corale per celebrare il compleanno di Lippi. Marcello, che oggi compie 78 anni, è l’uomo capace di guidare l’Italia sul tetto del mondo e di trasformare la Juventus in una corazzata in Europa, spegne le candeline circondato dall’affetto di milioni di tifosi che non hanno mai dimenticato le sue imprese. Parlare del compleanno di Lippi significa ripercorrere decenni di successi straordinari. Nato a Viareggio, Marcello ha portato con sé il carattere della sua terra: schietto, determinato e con quella visione tattica che lo ha reso un maestro assoluto della panchina.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Compleanno Lippi, la Juve fa gli auguri al suo ex tecnico: il messaggio – FOTO Compleanno Di Maria: la Juve fa gli auguri sui social al suo ex campione del mondo. Il messaggio – FOTOPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Compleanno Kean, la Juve fa gli auguri all’ex bianconero: il messaggio per l’attaccante – FOTOdi Redazione JuventusNews24Compleanno Kean, la Juve sui social ha fatto gli auguri all’ex attaccante bianconero.